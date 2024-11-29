Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak 5 Milyar 400 Milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bütçesi ele alınarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, çok uzun bir zamandır GKK çalışanlarının haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini hatırlattı. GKK bünyesindeki 2011 öncesi uzman askerlerin maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Barçın, kıdem tazminatları ve İhtiyat Sandığı birikimlerinin azaldığını söyledi.

GKK’nın bu konuda çalışma yapıp, yapmadığına ilişkin soru yönelten Barçın, 2011 sonrası GKK’da uzman asker olarak göreve başlayanlara kıdem tazminatı hakkı verilip, verilmeyeceğini de sordu. Barçın, 2011’den sonra uzmanlıktan, sivil işçiliğe geçenlerin kıdem tazminatı hakkında kazanılan davayla ilgili son gelişmelerini açıklanmasını istedi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise, Askerlik Yasası’yla ilgili bir çalışma yapıldığını dile getirerek, hazırlanan yasanın ilerleyen günlerde sunulacağını belirtti.

GKK’dan Üsteğmen Gülsüm Özer ise, 2011 öncesi personelin maaşlarındaki anomalinin hepsini çözdüklerini belirterek, mukaveleli personelle ilgili bir sorun olmadığını söyledi.

GKK Komutanı’nın bizzat ilgili birimlerle tüm koordineleri yaptığını dile getiren Özer, 2011 sonrası kıdem tazminatı konusunda ise 47/2010 Yasası’nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, “GKK bizim gözbebeğimiz” diyerek, Orta Doğu’da bir ateş çemberi içerisinde olunduğuna dikkat çekti. GKK’nın güçlü, etkin olması gerektiğini ifade eden Berova, en yakın zamanda yasal mevzuatlarla ilgili düzenlemelerin geçirileceğini ve sorunların çözüleceğini vurguladı.

Sivil işçilerin kıdem tazminatlarıyla ilgili konuyu değerlendirdiklerini dile getiren Berova, ilerleyen günlerde komite kurarak, bunun üzerinde ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Yargının verdiği kararın kutsal olduğunu ifade eden Berova, hukukçuların kararı gerekçeleriyle birlikte çalıştığını belirtti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası'na ilişkin değişikliğe katkı koymaya hazır olduklarını ifade ederek, çalışanlar arasındaki anomalilerin çok ciddi huzursuzluğa neden olduğunu söyledi. Özuslu, yasa konusunda tarih istedi.

Maliye Bakanı Berova ise, yılbaşından önce yasanın görüşülmesi için komite başkanıyla konuşacaklarını dile getirdi.