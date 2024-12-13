Girne Belediyesi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan ‘Girne’de Vintage ve Antika Pazarı’ etkinliğini 14 Aralık Cumartesi günü düzenliyor.

Ramadan Cemil Meydanı’nda (Eski Belediye Binası Önü) saat 10.00-18.00 arasında gerçekleşecek olan etkinlik, antika meraklılarını ve nostalji tutkunlarını bir araya getirecek.

Pazar alanında eski plaklardan poster ve dergilere, kitaplardan vintage bisikletlere kadar birçok farklı koleksiyon yer alacak. Vintage radyo ve plak çalarlar, küçük ev eşyaları, sanat ürünleri ve hediyelikler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

KİTAP DEĞİŞİM STANDI

Etkinlik kapsamında ilk kez kurulacak olan kitap değişim standı, katılımcılara kitaplarını getirip başka bir kitapla değiştirme imkanı sunacak.

YEREL LEZZETLER VE YİYECEK İÇECEK STANTLARI

Nostaljik müzik dinletileri eşliğinde, yerel mutfağımıza özgü geleneksel lezzetlerin de yer alacağı yiyecek-içecek stantları ziyaretçileri bekliyor. Macun, pekmez, bal, lokma şamişi ve pilavuna gibi yöresel tatlar gün boyunca katılımcılara sunulacak.

AÇIK ARTIRMA İLE HEYECAN ARTIYOR

Saat 14.00’te başlayacak olan açık artırmada, sanat eserleri ve hediyelik eşyalar alıcılara sunulacak. Bu heyecan dolu etkinlik, koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin ilgisini çekecek.

SABİT TEKSEN DE STAND KURACAK

Öte yandan Lefkoşa’da antika ve ikinci el eşya pazarını hayata geçiren ve büyük ilgi gören başarılı girişimcilerimizden Sabit Teksen de Girne’deki Antika ve İkinci El Eşya Pazarı’nda standıyla yer alacak.