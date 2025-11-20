Girne'de dün Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, MS 120 plakalı salon araç sürücüsü Liaqat Ali (E-25), dikkatsiz şekilde yolun sağına dönüşe geçti ve bu sırada karşı istikametten gelen YJ 588 plakalı motosikletin sürücüsü Muhammad Ali (E-29) ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü ayak kırığı teşhisiyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

MS 120 plakalı aracın sürücüsü Liaqat Ali tutuklandı.

-Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki kaza…

Aynı gün saat 19.00’da Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana gelen ikinci kazada, HY 159 plakalı salon araç sürücüsü Muhammet Kayumov (E-27), direksiyon hakimiyetini kaybederek YH 060 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle YH 060 plakalı araç takla atarken, sürücü Yüksel Karabulut (E-60) ve yolcu Fatma Karabulut (K-55) yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözlem altına alındı.

HY 159 plakalı araç sürücüsü Muhammet Kayumov tutuklandı.