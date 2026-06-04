Girne'de sahte sürüş ehliyeti soruşturması kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.J.A.(E-28), M.J.A.(E-30) ve L.B.(E-62) tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Ekim 2025-Nisan 2026 tarihleri arasında, KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyetleri olmayan yabancı uyruklu şahıslara KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak amacıyla, yurt dışında sahte olarak düzenlen sürüş ehliyetleri getirilmişti.

Söz konusu ehliyetler Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz edip tedavüle sürülmüş, ardından söz konusu ehliyetlerin KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesi sağlanarak sahtekarlıkla kayıt ve para temin edilmişti.

Meselede zanlı olarak görülen; M.R.(E-32), M.D.S.I.(E-30), J.İ.(E-33), U.B.(E-23), I.H.S.(E-24), Z.M.(E-35), S.U.(E-42), M.D.S.H.(E-22), U.N.(E-44), M.E.(E-32) ve M.A.(E-28) tutuklanmıştı.

- Dipkarpaz’da 38 elektronik nargile tespit edildi

Dipkarpaz’da, dün polis tarafından A.G’nin (E-25) işletmeciliğini yaptığı markette yapılan denetimde, gümrüğe beyan edilmemiş ve ülkeye ithali yasak toplam 38 elektronik nargile tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.