Girne'de Temmuz ayında meydana gelen 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel saldırı' ve ' Cinsel taciz' suçlarından tutuklanan 55 yaşındaki isminin baş harfleri M.C.F., dün mahkemeye çıkarıldı. Torununun 12 yaşındaki arkadaşı kız çocuğunu akşam saatlerinde akülü bisiklet ile eve götürürken göğüslerine dokunup "annene söyleme sana kızmasın" diyen zanlı ailenin şikayeti ile tutuklandı. Zanlı davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.