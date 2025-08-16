Girne-Tatlısu Anayolu’nda dün sabah meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat 05:30 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında meydana geldi.

20 yaşındaki Mehmet Beyazbayram, 71 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JT 010 plakalı salon araç ile Tatlısu’ya doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan JT 010 plakalı araç, çelik bariyerlere de çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Beyazbayram, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.