Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile CLUB216 tarafından düzenlenen CLUB216 SENYÖR & PADEL CUP, Girne CLUB216 kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli Final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

CLUB216 SENYÖR & PADEL CUP kategorilerinde oynanan Final maçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;

SENYÖR TEK KADINLAR

1.si: Sibel Özaksakal

2.si: İpek Civisilli

Consolation 1.si: Nağme Ekenoğlu

Consolation 2.si: Gizem Ahmetraşit

SENYÖR TEK ERKEKLER

1.si: Andrey Polıshchuk

2.si: Mariano Marino

Consolation 1.si: Can Alp Kırcan

Consolation 2.si: Vıtalı Andreyeu

SENYÖR ÇİFT KADINLAR

1.si: Simzer Kaya / Laden Güvensoy

2.si: İpek Civisilli / Özlem Uçkaç Boranhan

SENYÖR ÇİFT ERKEKLER

1.si: Jean Chrıstophe Schrotter / Uraz Şentürk

2.si: Kemal Soyer / Naim Ersoy

SENYÖR KARIŞIK ÇİFTLER

1.si: Emre Debreli / Meryem Birkan

2.si: Raşit Ahmetraşit / Gizem Ahmetraşit

PADEL ÇİFT ERKEKLER

1.si: Kemal Türker / Hüseyin Sadeghi

2.sii: Can Taşer / Tolga Atun

PADEL KARIŞIK ÇİFTLER

1.si: Eda Şevket / İbrahim Can Arabacı

2.si: İzem Civisilli / Efe Alageyik