Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile CLUB216 tarafından düzenlenen CLUB216 SENYÖR & PADEL CUP, Girne CLUB216 kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli Final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.
CLUB216 SENYÖR & PADEL CUP kategorilerinde oynanan Final maçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;
SENYÖR TEK KADINLAR
1.si: Sibel Özaksakal
2.si: İpek Civisilli
Consolation 1.si: Nağme Ekenoğlu
Consolation 2.si: Gizem Ahmetraşit
SENYÖR TEK ERKEKLER
1.si: Andrey Polıshchuk
2.si: Mariano Marino
Consolation 1.si: Can Alp Kırcan
Consolation 2.si: Vıtalı Andreyeu
SENYÖR ÇİFT KADINLAR
1.si: Simzer Kaya / Laden Güvensoy
2.si: İpek Civisilli / Özlem Uçkaç Boranhan
SENYÖR ÇİFT ERKEKLER
1.si: Jean Chrıstophe Schrotter / Uraz Şentürk
2.si: Kemal Soyer / Naim Ersoy
SENYÖR KARIŞIK ÇİFTLER
1.si: Emre Debreli / Meryem Birkan
2.si: Raşit Ahmetraşit / Gizem Ahmetraşit
PADEL ÇİFT ERKEKLER
1.si: Kemal Türker / Hüseyin Sadeghi
2.sii: Can Taşer / Tolga Atun
PADEL KARIŞIK ÇİFTLER
1.si: Eda Şevket / İbrahim Can Arabacı
2.si: İzem Civisilli / Efe Alageyik