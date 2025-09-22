Yapımcılığını Ali Atamer’in üstlendiği belgeselin Girne Amfitiyatro’da yer alacak galası saat 20.30’da başlayacak. Galaya giriş ücretsiz olacak.

Belgeselin yönetmeni Derya Atamer yazılı açıklamasında, belgeselin yaklaşık iki yıllık bir süreçte 100’e yakın röportaj yapılarak oluşturulduğunu belirtti. Atamer, belgeseli, kariyeri boyunca dünya sineması karakterlerine sesiyle hayat veren Türkiye’nin seslendirme sanatçılarından Zeynep Özden Ayyıldız’ın seslendirdiğini ifade etti.

Atamer, sanatçı Rauf Kasimov’un “Girne Zeybeği”ni belgesel için bestelediğini, Ersin Kaşif’in orkestra şefliğini ve aranjesini yaptığı belgesel müziğinin ise Studio Gelişim’de kayda alındığını kaydetti.

Girne Belediyesi’nin zabıta ekiplerinden, Girne Kütüphanesi personeline, Milli Arşiv çalışanlarından, Girne Belediyesi çalışanlarına kadar pek çok Girnelinin belgesele katkı koyduğunu belirten Atamer, belgesel gösteriminin ücretsiz olacağını ifade etti.

Atamer belgeselin Girne Festivali kapsamında gösterileceğini belirterek, hayalini gerçekleştirme sürecinde kendisine destek olan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye çalışanları ve tüm festival sponsorlarına teşekkür etti.

Yapımcılığını Ali Atamer’in, yönetmenliğini ise Derya Atamer’in üstlendiği belgeselin galasının ardından, yapım için gerçekleştirilen tüm röportajlar ilerleyen günlerde yayımlanacak.



