Dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Egemen eşit, iki komşu devlet ve eşit uluslararası statü, milli mücadelemizin özüdür, esasıdır” dedi.

“60 yıl süren, Rum tarafının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ diye tanınması nedeniyle hiçbir başarı şansı zaten olmayan bir sürece Kıbrıs Türkü’nü hapsedip, bizleri bu sürece mahkum edenlerin sinsi oyununu göremeyip, bir suçluluk psikolojisi içerisinde bizlerin, kendimizi bize haksızlık yapanlara kanıtlama gibi bir mecburiyet sahibiymişiz gibi görenlerin, Kıbrıs Türkü’nün milli davasına yararı değil, ancak zararları olur” değerlendirmesinde bulunan Ertuğruloğlu, “Bizlere yıllardır bile bile haksızlık yapanların sinsi oyunlarına alet olmayacak adayın kim olduğunun unutturulmasına izin vermeyelim” ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu “Egemen eşit iki komşu devlet ve eşit uluslararası statü, milli mücadelemizin özüdür, esasıdır. Unutmayalım, unutturmayalım; gereğini yapalım” dedi.