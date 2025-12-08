Yağmura rağmen yapılan eylemde, tabut şeklindeki bir makam koltuğu taşınarak; öğretmenler haklarında düzenlenen soruşturma belgelerini yakarak yaşananlara tepki gösterdi.

Eylemde ayrıca, “Öğretmeni susturmak gerçeği, halkı susturmaktır”, “Hükümete rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık; öğretmene tehdit, suçlama, soruşturma; öğrenciye konteyner, açlık, hayati risk” ve “Eğitim neden önemlidir? Eleştirel düşünme yeteneğini kaybeden toplumlar yok olmaya mahkûmdur” yazılı pankartlar taşındı.

- Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı konuşmada, haklarında soruşturma açılan 33 sendika temsilcisi öğetmen, Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika avukatı Öncel Polili ile birlikte savunma vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığı önünde bulunduklarını belirtti.

Açılan soruşturmaları “haksız, mesnetsiz ve kasıtlı” olarak nitelendiren Eylem, bu sürecin öğretmenleri korkutmayı ve susturmayı amaçladığını savunarak; laiklik, eğitim ve çocuklar için mücadele eden öğretmenlerin hedef alındığını iddia etti.

Eylemde taşınan koltuğun tabut biçiminde olmasının ise sembolik bir anlam taşıdığını dile getiren Eylem, bunun siyasetin geldiği noktayı ve kamuoyunda yolsuzluk iddialarıyla anılan anlayışı temsil ettiğini söyledi.

Tüm baskılara rağmen mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Eylem, açılan soruşturmaları tanımadıklarını ve boyun eğmeyeceklerini söyledi.

- Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, hükümetin ülke sorunları yerine “siyasi koltuk kaygısıyla” hareket ettiğini ileri sürdü.

Hükümete ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Gökçebel, yaşananlardan “utanç” duyduklarını ifade etti.

Ülkede “yolsuzluk, ahlaki çöküntü ve ciddi yönetim sorunları” bulunduğunu iddia eden Gökçebel, buna karşın siyasi iradenin yalnızca makamını korumayı öncelediğini savundu.

Kamuoyuna gerçekleri aktaran öğretmenlerin hedef alındığını ileri süren Gökçebel, “Bu ülkede esas olan öğretmendir, toplumdur” diyerek, çocuklar arasında eşitlik için fedakârlıkla çalışan öğretmenler hakkında soruşturma açılmasını kabul etmediklerini ifade etti.

Öğretmenlerin onurlu ve suçsuz olduğunu kaydeden Gökçebel, tüm baskılara rağmen mücadelenin süreceğini vurguladı.

- Polili

Ardından söz alan Sendika Avukatı Öncel Polili de eğitimdeki sorunlara dikkat çeken öğretmenler hakkında açılan disiplin soruşturmaları kapsamında savunma vermek üzere bakanlığa geldiklerini, buna karşın yoğun bir polis önlemiyle karşılaştıklarını söyledi.

Devletin asli görevlerinin göz ardı edildiğini ileri süren Polili, suçla mücadele etmek yerine ülkesine ve kamusal hizmetlere sahip çıkanların hedef alındığını öne sürdü.