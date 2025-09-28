Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında; kentin tarihi ve kültürel değerlerini konu alan Girne Belgeseli gala gösterimi yapılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Ali Atamer, yönetmenliğini ise Derya Atamer’in üstlendiği belgeselin gala gösterimi, bu akşam saat 20.00’de Girne Amfitiyatro’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak. Girne’nin geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu yansıtan belgesel, şehrin kültürel mirasına ışık tutmayı amaçlıyor.