İnsan Hakları Platformu Projesi kapsamında düzenlenen İnsan Hakları Okulu bu yıl Gazimağusa’da gerçekleştirilecek.

İnsan Hakları Platformundan yapılan açıklamaya göre, eğitimler, 25 Ekim, 1 Kasım ve 8 Kasım’da (cumartesileri) tam gün olacak.

Eğitim programı Avrupa Konseyi’nin Pusula isimli insan hakları eğitim kılavuzu temel alınarak hazırlandı. Altı modülden oluşacak eğitimde uluslararası ve bölgesel insan hakları standartlarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs'taki uygulamalar da aktarılacak.

Sivil toplum örgütleri, inisiyatifler ve gençlere yönelik hazırlanan programa katılım ücretsiz olacak Eğitim için kayıtlar 17 Ekim Cuma günü sona erecek. Başvuru formu ve ayrıntılı bilgi http://bit.ly/45EP2Iu adresinden indirilebilecek.

İnsan Hakları Platformu tarafından yürütülen Proje, Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında finanse ediliyor.