Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin, 2025 yılı için yeni dönem kursları başlıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre kurslar; pilates, bateri, temel biçki dikiş ve koza patchwork olarak dört alanda yapılacak. Buna ek olarak çocuklar için de felsefe atölyesi düzenlenecek.

Pilates kursu, Burçin Emingil'in eğitmenliğinde salı-perşembe günleri 17.30-18.30 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek.

Koray Bali'nin eğitmenliğinde verilecek bateri kursu,17 Mart’ta başlayacak. Saati henüz açıklanmayan kurs, Pazartesi-salı günleri Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Temel biçki dikiş kursu, Yasemin Güngör'ün eğitmenliğinde düzenlenecek. Kurs, salı günleri 09.00-11.00 ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Koza patchwork kursu, Meltem Çelikeri'nin eğitmenliğinde düzenlenecek. Kurs, pazartesi günleri 10.00 -12.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak.

-Çocuklarla felsefe atölyesi

Çocuklarla felsefe atölyesi ise, Ayşe Nur Özgen'in eğitmenliğinde 18 Mart’ta başlayacak ve 3-5 yaş, 6-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarına yönelik olarak Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek.