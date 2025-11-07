Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) tarafından düzenlenen Senyörler Turnuvası, yoğun katılım ve çekişmeli maçların ardından tamamlandı. Turnuvada dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Tek Kadınlar kategorisinde

1.si: Violetta Musienko

2.si: Nağme Ekenoğlu

Tek Erkekler kategorisinde

1.si: Dimitri Cebotari

2.si: Metin Poslu

Alt Grup Erkekler kategorisinde

1.si: Denys Yespenko

2.si: Sezgin Talşık

Çift Erkekler kategorisinde

1.si: Bora Yüksel / Metin Poslu

2.si: Uraz Şentürk / Mariano Marino