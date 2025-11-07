Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) tarafından düzenlenen Senyörler Turnuvası, yoğun katılım ve çekişmeli maçların ardından tamamlandı. Turnuvada dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Tek Kadınlar kategorisinde
• 1.si: Violetta Musienko
• 2.si: Nağme Ekenoğlu
Tek Erkekler kategorisinde
• 1.si: Dimitri Cebotari
• 2.si: Metin Poslu
Alt Grup Erkekler kategorisinde
• 1.si: Denys Yespenko
• 2.si: Sezgin Talşık
Çift Erkekler kategorisinde
• 1.si: Bora Yüksel / Metin Poslu
• 2.si: Uraz Şentürk / Mariano Marino