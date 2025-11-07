Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sporun gelişimine yönelik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, masa tenisinin ülke genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılması ve altyapı çalışmalarının desteklenmesi üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Federasyon yetkilileri, Başkan Harmancı’nın sporun her alanına verdiği desteğin önemine dikkat çekerken, belediyeyle kurulacak iş birliğinin masa tenisinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, “Nazik ev sahipliği için Sn. Başkan’a teşekkür eder, iş birliğimizin sporumuz adına hayırlı olmasını dileriz.” denildi.