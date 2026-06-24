Girne Belediyesi’nde yapılan açıklamada, konuyla ilgili gerekli itirazların yapıldığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, ilgili değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından hesapların yeniden aktif hale gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Hesapların yeniden erişime açılmaması durumunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un yeni bir Facebook hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirmeye ve sosyal medya paylaşımlarına devam edeceği belirtilen açıklamada, süreç tamamlanana kadar vatandaşların talep, öneri ve bilgilendirme ihtiyaçları için Girne Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarını kullanabilecekleri vurgulandı.