Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek ve 19.00’da kadar devam edecek etkinlikte; palyaço ve maskotlar, şişme oyun alanları, müzikli eğlenceler ve çeşitli stantlar yer alacak.

Ücretsiz dondurma ve balon dağıtımı yapılacak etkinlikte, yüz boyama aktiviteleri ile çocuklara neşeli anlar yaşatılacak.

Ebru, linol baskı ve seramik atölyeleri ile çocuklar yaratıcılıklarını keşfederken, hareket ve ritim atölyesiyle enerjilerini eğlenceli bir şekilde değerlendirebilecekler.