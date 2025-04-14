Erenköy Karpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Güneşin en güzel doğduğu yer” sloganıyla düzenlenen festival saat 10.00’da başlayıp gün boyu sürecek.

Erenköy Karpaz Belediyesi, İskele Belediyesi ve Kaleburnu Arkeo Festivali Organizasyon Komitesi iş birliğinde Kaleburnu Köyü'nde gerçekleşecek festival, bölgedeki kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlere yönelik farkındalık yaratmak, kültürü tanıtmak ve bölge insanını ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla düzenlenecek.

Festivalde, müzik performansları, doğa yürüyüşleri, fotoğraf çekimleri, tarihi yerlere gezi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları, sergi alanları ile kazı çalışmaları hakkında bilgilendirme gibi etkinlikleri yer alacak. Festivalde yerel ürünlerin sergileneceği stantlar da açılacak.

Tarihi ve kültürel miras varlıklarına sahip olan Kaleburnu Köyü’nün markalaşması ve dünyayla buluşmasına vesile olacak festivale, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Kral Tepesi kazı çalışmaları projesini yürüten Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAÜ-DAKMAR) de katkı sağlayacak.

İskele Belediyesi ile Erenköy-Karpaz Belediyesi, 13 Mart tarihinde imzalanan iş birliği protokolünün ilk projesi olan 2. Kaleburnu Arkeo Festivali’ne tüm halkı davet