Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Sağlık Hizmet Desteği Protokolü yürürlüğe girdi. Protokol kapsamında 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi, sigortalı KKTC vatandaşlarına sağlık hizmeti sunmaya başladı.

Protokol çerçevesinde, KKTC Sosyal Sigorta sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, KKTC kamu görevlileri, kamu sağlık çalışanları ve kamu emeklileri ile bu kişilerin ulusal mevzuat kapsamında bakmakla yükümlü olduğu yakınları, Mücahit Gaziler, gazi yakınları ve şehit yakınları sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Hastanede söz konusu gruplara randevu sistemiyle ayaktan muayene ve tedavi hizmeti verileceği belirtildi.

Randevu almak isteyen vatandaşların, 0392 815 21 14 numaralı santrali arayarak 1'i tuşlamaları gerektiği kaydedildi.