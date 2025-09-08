Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “Girne Arkın Group Fest 25” kapsamında Girne Batı Doğa Parkı’nda yer alan Gençlik Konserleri dün gece Haluk Levent konseriyle sona erdi; festival Girne Amfitiyatro’daki etkinliklerle devam edecek.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 10 Eylül’de TC Devlet Tiyatroları Ankara/İstanbul ortak yapımı “Dracula”, 12 Eylül’de İspanyol sanatçı Buika, 17 Eylül’de İzmir Devlet Tiyatorları’nın “Rembetiko Efsanesi” halk ile bulacak.
19 Eylül’de Selda Bağcan sahne alacak, 24 Eylül’de Ankara Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği “Kan Kardeşler” ve 26 Eylül’de Melike Şahin sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
27 Eylül'de 4. Cimnastik Şöleni, 28 Eylül'de "Girne Belgeseli" gala gösteriminin gerçekleşeceği Girne Amfi Tiyatro etkinlikleri 10 Ekim'de Yıldız Tilbe konseri ile sona erecek.
Girne Batı Doğa Parkı’ndaki final gecesinde dün gece sırası ile saat 19.00’da Gancelli, 19.45’te Serdar Tuksal, 20.30’da Adamlar, saat 22.30’da ise Haluk Levent konser verdi.