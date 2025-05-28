Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Disiplin Tüzüğü’ne karşı İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ile İskele Ticaret Lisesi’nde 07.55-13.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da KTOEÖS’e destek amacıyla İskele İlker Karter İlkokulu’nda 08.00-12.40 saatleri arasında grev gerçekleştirdi.

CTP ve Basın-Sen temsilcileri de grev yerine giderek destek belirtti.

Sendika temsilcileri öğretmenlerle birlikte İskele Bekirpaşa Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, dayatma diye nitelediği Disiplin Tüzüğü’ne karşı mücadele verdikleri okullardan birinin Bekirpaşa Lisesi olduğunu belirterek, Bakanlığın aylardır tüm baskı tehditlerine karşı öğretmenlerin mücadeleyi sürdürdüğünü ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı talimat doğrultusunda karar ürettiğini savunan Eylem, “Bu bize öğretmenden ne kadar korktuklarını göstermiştir.” dedi.



Disiplin Tüzüğü’ne karşı mücadele veren öğretmenlerin baskıyla yasaklamayla dize getirilmeye çalışıldığını iddia eden Eylem, toplumun ve öğretmenin mücadeleden yılmayacağını söyledi.

Ülkede 68 civarında 18 yaş altı kız çocuğunun ebeveyn olduğunu söyleyen Eylem, “Çocuk istismarı meselesi ülkemizde bu anlayışın sonucunda ortaya çıkan bir meseledir.” dedi.

Disiplin Tüzüğü’ne karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Eylem, geçici tehditlere, geçici tedbirlere ve baskılara izin vermeyeceklerini, boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinin gösterdiği mücadelenin topluma ışık gönderdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Demiştir ki; Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı kalacağız. Laik yaşamımız ve bilimsel eğitimimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkede sınırsız vicdan , ibadet, inanç özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü vardır. Bu alçak gönüllü, toleranslı, diğerlerine saygı duyan yaşam biçimimize sahip çıkacağız. Fakat çocuklarımızın her ne ad altında olursa olsun; ister dinsel, ister cinsel, ister siyasi istismara maruz bırakılmasına da sessiz kalmayacağız, koruyacağız.”

Maviş, Bakanlar Kurulu’nun sorunu grev yasaklayarak, erteleyerek çözmek istediğini belirterek, sorunun diyalogla ve Kıbrıs Türk toplumunun kimliğine, kültürüne saygıyla çözülebilecek bir mesele olduğunu, Bakanlar Kurulu’nun grev ertelemesinin başarısızlığının göstergesi olduğunu savundu.

Maviş, Anayasa Mahkemesi’nde hukuksal mücadelenin devam edeceğini, bu konuda iki öğretmen sendikası olarak dayanışmaya devam edeceklerini söyledi.

Maviş, "Bizim yakamızda Atatürk rozeti varken, beynimizde şeriat yoktur.” ifadelerini kullandı.

Baybora

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da, “gericiliğe ve dayatmalara karşı” mücadele verdiklerini söyledi.

Baybora, hükümete eleştirilerde bulunarak, hükümetin özellikle mecliste ve köy ziyaretlerinde “Biz yaparız, onlar konuşur” şeklinde yeni bir söylem geliştirdiğini belirterek, ülkede ihmalden yeni doğan çocuklar öldüğü halde hiçbir istifa gerçekleşmediğini, sahte diplomayla ilgili bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının ötelendiğini söyledi.

Baybora, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bu yılki ilkokullar arası kızlar futbol turnuvasının yapılmadığını, bunun sebebinin Türkiye’de iptal edilmesi olduğunu söyledi.

Baybora, Turnuvanın neden iptal edildiğinin basın mensupları tarafından Milli Eğitim Bakanı’na sorulmasını istedi.

Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, öğretmenlere toplum adına teşekkür ederek, öğretmenlerin baskıyla rağmen direndiğini söyledi.

Gökçebel, hükümetin yasakçı bir anlayışla elzem hizmet diye grev yasağı koyduğunu savunarak, “Eğitimi kurultay için bir hafta erteleyen zihniyet… Eğitim o zaman elzem değil miydi. Öğretmen eksikliğini bir yıl boyunca sürdürerek eğitim alamayan çocukların eğitimini tamamlamak elzem değil miydi…” diye sordu.

Gökçebel, Anayasa’ya aykırı olarak Disiplin Tüzüğü’nün kalıcı hale getirilmek istendiğini söyleyerek, “Örgütlü cehaleti bu topluma giydirmeye çalışıyorlar.” dedi.

Gökçebel, "Öğretmen direniyorsa, bir hikmeti vardır.. Bu çocukların geleceği için direniyor.” dedi.

Ülkede hiçbir kurumun kalmadığını, hak aramanın kimsenin başarabileceği bir durumda olmadığını söyleyen Gökçebel, “Atatürk ilkeleri varsa bir anayasada, demokrasi varsa bir anayasada, çocuk hakları varsa bir anayasada devletin dininin olamayacağı varsa bir anayasada, çocuklarda eşitlik hakkı varsa, bir kız çocuğu üzerinden toplumu esir alan zihniyet hesap vermelidir. Bu partiler kapatılmalıdır. Bu anayasada 'var mıdır, yok mudur'u geçiyorum. Bu partiler bunu önerdi diye kapatılmalıdır.” İfadelerini kullandı.