GİAD’tan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığı, enflasyonun toplumun tüm kesimlerini baskı altına aldığı bu dönemde, alınan her kamusal kararın etkisinin doğrudan piyasada hissedildiği kaydedildi.

İş dünyasının kırılganlaştığı bir süreçte, ekonomik politikaların istikrarsızlığının artık sürdürülebilirlik sorunu haline geldiği belirtilen açıklamada, hükümetin, özel sektör çalışanları için işverenlere sağlanan sosyal sigorta prim desteğini sona erdirmesinin, piyasada büyük bir maliyet artışı yarattığı, işletmelerin üzerindeki yükü daha da artırdığı ifade edildi.

Kararın, istihdam kayıplarına neden olma riski taşırken, kayıt dışılığı da tetikleyebilecek ciddi bir tehdit barındırdığı dile getirilen açıklamada, “Bu karar, sadece zamanlamasıyla değil, içeriğiyle de ciddi bir yönetim zafiyetine işaret etmektedir. Ne yeni bir destek modeli devreye alınmış, ne de iş dünyasıyla öncesinde istişare yapılmıştır. Hükümetin bu yaklaşımı, ekonomik aktörlere güven vermemekte, zaten kırılgan olan yatırım ve istihdam iklimini daha da bozmakta; kayıtlı çalışmanın cezalandırıldığı bir tabloyu meşrulaştırmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Pahalılığın ve belirsizliğin tavan yaptığı bir ortamda, devletten beklenenin piyasayı ucuzlatıcı, nefes aldırıcı adımlar atması olduğu ifade edilen açıklamada, ancak atılan bu adımın, tam tersine, maliyetleri yükselten, güveni sarsan bir gelişme olduğu kaydedildi.

“Üstelik prim desteği sona ermiş olmasına rağmen, yeni ve dengeleyici herhangi bir destek mekanizması hâlâ açıklanmamıştır.” ifadeleri kullanılan açıklamada, bu tür hayati kararların, plansız ve öngörüsüz biçimde alınmasının, yalnızca ekonomik istikrarı değil, kamusal güveni de zedelemekte olduğu belirtildi.

Kamu yönetiminin, bu gibi doğrudan piyasayı etkileyen kararları ilgili paydaşlarla önceden istişare ederek, zamanında ve şeffaf bir şekilde uygulamaya koymakla yükümlü olunduğu belirtilen açıklamada, “Gerektiğinde çok hızlı kararlar alabildiğini gördüğümüz hükümetimizin, aynı hız ve kararlılığı bu süreçlerde de göstermesini bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

GİAD hükümete, “Ekonomi yönetimi kriz refleksiyle değil, plan ve öngörü ile yürütülmelidir; Hükümet, işgücü maliyetlerini artıran bu tip politikaları uygulamadan önce, etki analizleri yapmalı ve tüm paydaşlarla görüşmelidir; Sosyal sigorta prim desteği gibi uygulamalarda süreklilik ya da yerini alacak yeni modeller gecikmeden açıklanmalıdır; İstihdamın korunması ve kayıt dışılığın önlenmesi için özel sektöre yük değil, destek üretilmelidir.” çağrısında bulundu.

GİAD, ülke ekonomisine yapıcı ve çözüm odaklı katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Unutulmamalıdır ki; istikrar ve güven ortamı, sadece özel sektörün değil, kamunun da sorumluluğudur” mesajını verdi.