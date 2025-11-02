Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Furkan Türk
C. B Gençlik Gücü: Kemal, İsmail, Ahmet, Ünal, Hasan Akkuyu, Mustafa Kemal, Mehmet Altın(Salih), Mustafa Sakallı(Mahmut), Amara Fofana, Semih(Mahmut), İsiak Bamba.
Yenicami: Süleyman, Halil İbrahim, Reşit, Jimmy Mwanga(Hüseyin), Yasin, Aboubakar Sangare, Ali Üçtaş, Okorie, Samet(Hasan), Görkem, Alaattin(Mehmet Çavuş)
Goller: Dk. 53 Ahmet Sönmez(Pen.), Dk. 64 Bamba(GG), Dk. 37 Jimmy Mwanga, Dk. 87 Sangare(Yenicami)
Aksa Süper Ligin 7. Haftasına lider giren China Bazaar Gençlik Gücü ile orta sıralardaki Yenicami Lefkoşa derbisinde kozlarını paylaştı.
Yenicami’nin ilk devreyi önde kapattığı mücadelenin ikinci devresinde GG takımı öne geçmesine karşın son dakikalarda yediği golle karşılaşma 2 – 2 tamamlandı.
Dk. 14 Gençlik Gücü atağında Semih’in pasıyla Yenicami ceza alanında topla buluşan Fofana vuruşunda kaleci Süleyman gole izin vermedi.
Dk. 37 Yenicami’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Jimmy Mwanga yaklaşık 25 metreden güzel bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi.
Dk. 45 Gençlik Gücü atağında Ünal’ın Yenicami defansının arkasına attığı topla buluşan Bamba kaleci Süleyman’la karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Dk. 53 Gençlik Gücü atağında Bamba’nın pasıyla Yenicami ceza sahası içinde topla buluşan Semih dönerek defanstan sıyrılmaya çalışırken Yenicami defansının müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve hakem Fehim Dayı penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ahmet Sönmez topu ters köşeden ağlara gönderdi. 1- 1
Dk. 64 Gençlik Gücü’nün sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Fofana hızla Yenicami ceza sahasına girerek ayağının dışıyla kestiği ortada penaltı noktasında bulunan Semih gelişine topa vurdu ancak kaleci Süleyman çıkardı. Dönen topla altı pas köşesinde buluşan Bamba topu ağlara gönderdi. 2 – 1
Dk. 70 Hızlı gelişen Yenicami atağında Ali Üçtaş’ın pasıyla oyuna yeni giren Hüseyin GG defansının arkasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
Dk. 77 Yenicami’nin kazandığı serbest vuruşta GG ceza sahasına yapılan ortada defanstan seken topla altı pas üzerinde buluşan Mehmet Çavuş boş pozisyonda topu dışarı attı.
Dk. 87 Yenicami’nin sağ kanattan hızlı gelişen atağında Hüseyin’in pasıyla topla GG ceza sahasına giren Mehmet Çavuş’un son çizgiden geriye kestiği topla penaltı noktasında buluşan Sangare sol ayağıyla güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 2 – 2
Dk. 90+4 Gençlik Gücü atağında sağ kanatta topla buluşan Hasan Akkuyu’nun Yenicami ceza sahası içinde boş pozisyonda Fofana’nın kafa vuruşunda top kaleci Süleyman’da kaldı.
Dk. 90+6 Yine GG atağında orta alandan Yenicami defansının arkasına atılan topla buluşan Fofana’nın aşırtma vuruşunda kaleci Süleyman topu parmaklarının ucuyla kornere çelerek gole izin vermedi.