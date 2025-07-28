Süper Ligin yeşil-beyazlı başkent ekibi China Bazaar Gençlik Gücü şampiyonluk hedefiyle başladığı sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu da tecrübeli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Değirmenlik Kulübü’nün başarılı orta saha oyuncusu Semih Ünaldı yapılan görüşmeler sonucunda Gençlik Gücü’ne kiralık olarak transfer oldu.

Transferle ilgili C.B. Gençlik Gücü Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Bonservisi Değirmenlik S.K.'da olan Semih Ünaldı'yı kiralık olarak kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz.

Ailemize hoş geldin Semih Ünaldı !”