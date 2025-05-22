Necati KÜLAHLILAR

Süper lig takımlarından China Bazaar Gençlik Gücü dün gerçekleştirdiği genel kurulda yeni başkanını belirledi.

Gençlik Gücü Kulübü’ne 5 yıl boyunca başkanlık yapan Osman Karamanlı, başkanlık görevini genel kurulda tek aday olan Zeeb Coudrhy’ye devretti.

Gençlik Gücü kulüp lokalinde Saat 18.00 başlayan genel kurulda divan başkanlığını Cuma Erengin, divan sektreterliklerini ise Erol Erosal ve Hasan Mullahasan yaptı. Genel kurulda önce faaliyet raporu okunarak onaylanırken, daha sonra 40 milyonu aşan Mali rapor okunarak üyeler tarafında onaylandı. Genel kurulda tek başkan adayı olan Zeeb Choudhry, üyelerin onayıyla yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

Genel kurulda üyelere kısa bir konuşma yapan yeni başkan Zeeb Choudry birlik beraberlik mesajı vererek, şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı.