China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Futbol Akademi ve Ortaköy Spor Kulübü iş birliğinde, 5 – 12 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik antrenmanlar başlıyor. Spor Bilimleri Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşecek kurslarda, çocukların gelişimine yönelik fiziksel ve psikolojik testler uygulanacak ve her çocuğa özel gelişim karneleri verilecek. Ortaköy Stadında yapılacak olan kurslara kayıt olmak için iletişim numarası ise 0548 840 15 46 olarak açıklandı.