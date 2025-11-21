Aksa Süper Ligde zirve mücadelesi veren China Bazaar Gençlik Gücü ligin 10. haftasında karşı karşıya geleceği Mormenekşe karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde puan kaybına tahammülü olmayan Gençlik Gücü, Cumartesi günü karşılaşacağı Mormenekşe takımının gücünü bilerek hazırlıklarını o yönde yaptığı bildirildi.

Teknik direktör Turan Altay ve ekibi yönetiminde GG takım, haftanın 4. antrenmanını da tamamlayarak maç için son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Antrenmanda yüksek tempo ve konsantrasyon dikkat çekerken, teknik heyet oyuncuların performansından memnun kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, Mormenekşe karşısına hazır ve motive bir şekilde çıkmayı hedefliyor.