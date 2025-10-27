Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Ali Eren Orçan, Burak Yiğit.

Dumlupınar: Alihan, Yasin, Arda, Orhan, Olcay, Yannick Nkurunzzia, Berk Büyükkal, Berke Zorba(Nazım), Osman(Berk Güçlücan), Christian Robert, Hikmet.

China B. Gençlik Gücü: Kemal, İsmail, Ünal, Ahmet, Hasan, Mustafa Kemal, Semih(Mustafa Sakallı), Mehmet Altın(Salih), Bamba, Sertan(Mahmut), Fofana.

Goller: Dk. 47 Ünal (K.K) (Dumlupınar), Dk. 40 ve 81 Fofana(Gençlik Gücü)

AKSA Süper Lig’in 6’ncı haftasının kapanış maçında yenilgisiz Dumlupınar ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.

Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan mücadeleyi Dumlupınar karşısında 2-1 kazanan Gençlik Gücü ligin yeni lideri oldu.

40’ıncı dakikada Fofana ile öne geçen Gençlik Gücü soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Mücadelenin 47’nci dakikasında Dumlupınar, Ünal Kaya’nın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı.

81’inci dakikada ani gelişen Gençlik Gücü atağında Fofana ceza sahası dışından attığı golle maçı takımına 2-1 kazandırdı.

Bu sonuçla puanını 16 yapan Gençlik Gücü hem yenilgisizliğini sürdürdü, hem de averajla liderliğe yükseldi. Ligde ilk kez mağlup olan Dumlupınar ise 13 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Dumlupınar, Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Gençlik Gücü ise Yenicami ile derbi mücadelesine çıkacak.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

