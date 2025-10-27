Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe sevindi. Rakibini 4-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı.

Tedesco'nun ekibi; Gaziantep FK'nın teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki 7 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 5 ve 12. dakikalarda En-Nesyri ile 81 ve 88'de Anderson Talisca kaydetti.

Gaziantep FK'da Abena, 86. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 17 puanda kaldı.