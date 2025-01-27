Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Serdar Gürpınar, Yalçın Kabacıklı
C. B. Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı (M. Öztürk), Ahmet, Muhammet, Yannick, Mustafa K. Atlar (Yasin), İbrahim H. Karadal, Hasan (Arif Uysal), Mustafa, Nfanly Sylla (A. Öztürk), Oumar Diouf(Mahmut),
T. H. Dumlupınar: Mahmut, İsmail, Olcay, Orhan, Berk Büyükkal(Yıldıray), Mert, Nazım Deveci
(Dk.46 Yasin), Mehmet Altın, Hikmet (Berk Güçlücan), Doğukan, Junior Adjessa,
Goller: Dk. 35 ve 71 (P) Nfanly Sylla (C. B. Gençlik Gücü)
AKSA Süper Lig’de 16’ncı haftanın kapanış maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile Tremeşeli Holding Dumlupınar karşı karşıya geldi.
Yeşil beyazlı ekip, rakibini devre arasında Yenicami’den kadrosuna kattığı Nfanly Sylla’nın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Mücadelenin 35’inci dakikasında Gençlik Gücü’nün yeni transferi Nfanly Sylla’nın ceza sahası içerisindeki şutu savunmaya da buluşarak ağlarla buluşunca ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
71’inci dakikada Sylla sağdan ceza sahasına girerken yerde kalınca penaltı kararı çıktı. Atışı gole çeviren Sylla, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0 yaptı.
Maçta başka gol olmayınca Gençlik Gücü, Dumlupınar’ı yeni transferi Sylla’nın golleriyle 2-0 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başlamış oldu.
Ligde puanını 25’e yükselten Gençlik Gücü, gelecek hafta Yenicami’ye konuk olacak. 20 puanda kalan Dumlupınar ise Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.