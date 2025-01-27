Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Serdar Gürpınar, Yalçın Kabacıklı

C. B. Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı (M. Öztürk), Ahmet, Muhammet, Yannick, Mustafa K. Atlar (Yasin), İbrahim H. Karadal, Hasan (Arif Uysal), Mustafa, Nfanly Sylla (A. Öztürk), Oumar Diouf(Mahmut),

T. H. Dumlupınar: Mahmut, İsmail, Olcay, Orhan, Berk Büyükkal(Yıldıray), Mert, Nazım Deveci

Cimnastik Federasyonu, olağan genel kurul gerçekleştirecek Cimnastik Federasyonu, olağan genel kurul gerçekleştirecek

(Dk.46 Yasin), Mehmet Altın, Hikmet (Berk Güçlücan), Doğukan, Junior Adjessa,

Goller: Dk. 35 ve 71 (P) Nfanly Sylla (C. B. Gençlik Gücü)

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AKSA Süper Lig’de 16’ncı haftanın kapanış maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile Tremeşeli Holding Dumlupınar karşı karşıya geldi.

Yeşil beyazlı ekip, rakibini devre arasında Yenicami’den kadrosuna kattığı Nfanly Sylla’nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin 35’inci dakikasında Gençlik Gücü’nün yeni transferi Nfanly Sylla’nın ceza sahası içerisindeki şutu savunmaya da buluşarak ağlarla buluşunca ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

71’inci dakikada Sylla sağdan ceza sahasına girerken yerde kalınca penaltı kararı çıktı. Atışı gole çeviren Sylla, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Gençlik Gücü, Dumlupınar’ı yeni transferi Sylla’nın golleriyle 2-0 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başlamış oldu.

Ligde puanını 25’e yükselten Gençlik Gücü, gelecek hafta Yenicami’ye konuk olacak. 20 puanda kalan Dumlupınar ise Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.