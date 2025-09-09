KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 8-9-10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler ile Senyör kategorilerinden oluşan turnuva KKTF kortlarında gerçekleşiyor. DÜNYA OTO CUP kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli günün maçları ardından alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

Melisa Sadıkoğlu - Anna Akınına 6/0 6/0

Liz Başman - Yağmur Akı 0/6 3/6

Mevsim Metbulut - Melin Akçın 2/6 1/6

Zalihe Arıkbuka - Sahil Doğa Karadayı 1/6 0/6

Era Meta - Peril Şadi 2/6 1/6

Alisa Sadıkoğlu - İncilay Eren 4/6 4/6

Sena Dilara Tüzmen - Beren Pilli (W.O. Sena Dilara Tüzmen)

16 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

Vera Gazi - Beren Başaran 2/6 5/7

Nehir Hancıoğlu - Tuana Saymaz 6/3 6/0

Dila Şen - Melisa İlkbahar 2/6 1/6

Gökçe Karamahmutoğlu - Girne Umut Yerebakan 2/6 0/6

SENYÖR TEK KADINLAR- 1. Raund

Laika Karşılı - Natasha Helena Karabulut 6/0 6/2

SENYÖR TEK ERKEKLER - 1. Raund

Andrey Polıshchuk - Umut Demir 6/0 6/1

Bora Yüksel - Enver Alıbaba 6/1 6/3

Arda Bora - Emre Debreli 2/6 2/6

Metin Poslu - Oluwatoyin Abidemi Somoye 6/2 6/1

Celal Önen - Orçun Kasap 4/6 2/6

Uraz Şentürk - Mehmet Emin Yüksel 6/1 6/2

Arif İnce – Ziya Tüzel 6/2 7/5

Murat Şahin - Erdem Akbaşoğlu 4/6 6/7