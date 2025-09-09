KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 8-9-10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler ile Senyör kategorilerinden oluşan turnuva KKTF kortlarında gerçekleşiyor. DÜNYA OTO CUP kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli günün maçları ardından alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR - 1. Raund
Melisa Sadıkoğlu - Anna Akınına 6/0 6/0
Liz Başman - Yağmur Akı 0/6 3/6
Mevsim Metbulut - Melin Akçın 2/6 1/6
Zalihe Arıkbuka - Sahil Doğa Karadayı 1/6 0/6
Era Meta - Peril Şadi 2/6 1/6
Alisa Sadıkoğlu - İncilay Eren 4/6 4/6
Sena Dilara Tüzmen - Beren Pilli (W.O. Sena Dilara Tüzmen)
16 YAŞ KIZLAR - 1. Raund
Vera Gazi - Beren Başaran 2/6 5/7
Nehir Hancıoğlu - Tuana Saymaz 6/3 6/0
Dila Şen - Melisa İlkbahar 2/6 1/6
Gökçe Karamahmutoğlu - Girne Umut Yerebakan 2/6 0/6
SENYÖR TEK KADINLAR- 1. Raund
Laika Karşılı - Natasha Helena Karabulut 6/0 6/2
SENYÖR TEK ERKEKLER - 1. Raund
Andrey Polıshchuk - Umut Demir 6/0 6/1
Bora Yüksel - Enver Alıbaba 6/1 6/3
Arda Bora - Emre Debreli 2/6 2/6
Metin Poslu - Oluwatoyin Abidemi Somoye 6/2 6/1
Celal Önen - Orçun Kasap 4/6 2/6
Uraz Şentürk - Mehmet Emin Yüksel 6/1 6/2
Arif İnce – Ziya Tüzel 6/2 7/5
Murat Şahin - Erdem Akbaşoğlu 4/6 6/7