Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi Haravgi yeni İngiliz Yüksek Komiseri Michael H. Tatham’ın İngiltere’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş bir görüşmeye katılmayı dört gözle beklediğini söylediğini yazdı.

Gazeteye göre, itimatnamesini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e geçen Cuma günü veren Tatham, İngiltere ve Güney Kıbrıs’ın “birçok ortak çıkarları ve ortak zorluklarla karşılaştıklarını” söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümünün “çok geciktiğini” de söyleyen Tatham “Ada’nın süregelen bölünmüşlüğü ülkenin ekonomik ve insan dinamiğini değerlendirmesini engelliyor” ifadesini de kullandı. İngiliz hükümetinin, Kıbrıs sorununa, “bölünmüşlüğüne son verecek sürekli ve adil bir çözüm bulunması için BM yönetimindeki sürece bağlı olduğunu” da sözlerine ekledi.