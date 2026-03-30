Rum Lider Nikos Hristodoulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Hristodoulidis, Ayia Napa'da bir yardım koşusuna katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan olumlu bir yanıt beklediğini söyledi .

Hristodulidis, "Kıbrıs Türk liderinin görüşmeyi kabul etmemesi için hiçbir sebep yok" dedi.

Hristodoulidis,, “Bir noktada bitiş çizgisine ulaşmak zorundayız. Genel sekreterden duyduklarım konusunda iyimserim ve diğer tüm taraflardan da benzer bir yanıt geleceğini umuyorum. Böylece, planlamayla desteklenen bu net siyasi irade, sonuç getirecek somut bir girişime dönüşecektir” ifadelerine yer verdi.