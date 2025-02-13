Süper Lig ekibi Gençlik Gücü yaptığı basın açıklamasıyla Daikin Kıbrıs Kupası’nda Cihangir karşılaştıkları maçın hakemi Emre Öztaşlı’nın verdiği ve vermediği kararların büyük şüphe yarattığını ifade ederek hakemin Cihangir Spor Kulübü’nün tur atlaması için belli mercilerden talimat aldığına dair endişelerini derinleştirdiğini belirtti.

Gençlik Gücü Kulübü’nün açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk futbolunda son dönemde artan şike ve teşvik iddiaları, Cihangir Stadyumu’nda oynanan Cihangir - Gençlik Gücü karşılaşmasında yaşanan skandal hakem kararlarıyla bir kez daha gündeme gelmiştir. Maçın hakemi Emre Öztaşlı’nın verdiği ve vermediği kararlar, büyük bir şüphe yaratmış ve tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur.

Özellikle aşağıdaki olaylar, maçın adalet duygusunu zedelediğini ve hakemin objektifliğine dair ciddi kuşkular yarattığını açıkça ortaya koymaktadır:

Oyuncumuz İbrahim Karadalı’nın burnunun kırıldığı pozisyonda, hakem yakın mesafede olmasına rağmen dirseği görmezden gelmiş, açık bir kırmızı kartı vermemekle kalmayıp faul dahi çalmamıştır.

Ceza sahası içinde gerçekleşen açık bir penaltı pozisyonunda avantaj uygulamış, ancak devamındaki pozisyonda penaltıyı vermemek için bir dakika sonra ceza sahası dışından faul kararı çıkarmıştır.

Maç boyunca tamamen tek taraflı bir yönetim sergileyerek Gençlik Gücü oyuncularına tam 8 sarı kart göstermiştir.

Tüm kanaat haklarını Cihangir lehine kullanmış, tarafsızlığına dair ciddi soru işaretleri doğurmuştur.

Tüm bu kararlar, hakemin Cihangir Spor Kulübü’nün tur atlaması için belli mercilerden talimat aldığına dair endişelerimizi derinleştirmektedir.

Bu sebeple, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Şike ve teşvik iddialarının ayyuka çıktığı bu dönemde, herhangi bir şikayet olup olmadığına bakılmaksızın tüm iddiaların araştırılması gerekmektedir. Şike veya teşvik alan kulüpler şikayetçi olmasa bile biz, futbolun geleceği adına bu olaylardan şikayetçiyiz ve soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.

Futbolumuz, kazanmaya giden her yol mubahtır anlayışıyla hareket eden başkanlar ve yöneticilerden temizlenmelidir. Aksi takdirde, Kıbrıs Türk futbolunun geleceği daha büyük bir çıkmaza sürüklenecektir.

Tüm futbol kamuoyunu, adil ve şeffaf bir futbol için sesini yükseltmeye ve futbolun gerçek sahipleri olan sporcular ve taraftarlarla birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Gençlik Gücü Spor Kulübü

Yönetim Kurulu