Artan ilgi nedeniyle, Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri için başvuru süresi 11 Mart 2025 Salı gününe kadar uzatıldı. Bu uzatma, daha fazla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimcinin bu iki toplumlu girişime katılmasına olanak tanıyacak. 15. yılını kutlayan ödüller, her yıl olduğu gibi iki toplumdan girişimciler arasındaki iş birliğini teşvik etmeye devam ediyor.

Easy markaları ailesinin (www.easy.com & www.easyHistory.info) Kurucusu ve Sahibi, aynı zamanda Stelios Hayır’ın (www.steliosfoundation.com.cy) Kurucusu ve Başkanı olan Sir Stelios Haji-Ioannou, her yıl olduğu gibi bi-komünal girişimciliği ödüllendirecek. Bu yıl toplam ödül fonunu 410.000 €’ya çıkararak 20 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciye destek sağlayacak.

2009’dan bu yana program kapsamında verilen toplam ödül miktarı, bu yılki tutarla birlikte 4.800.000 €’ya ulaşacak.

Ödül Töreni 11 Nisan 2025 Cuma günü, saat 11:00’de, Lefkoşa’daki Stelios Hayırsever Vakfı’nın Merkezinde (Markou Drakou Caddesi No: 5, Lefkoşa) düzenlenecek. Kazanan girişimciler, ödüllerini Sir Stelios Haji-Ioannou’nun elinden alacak. Törene, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nikos Christodoulides de onur konuğu olarak katılacak.

Yarışma Formatı ve Ödüller

Bu yıl yarışma yalnızca Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciler arasındaki iş birliği projelerine odaklanacak. Yeni ödül yapısı ise şu şekilde olacak:

Toplamda 10 kazanan iki toplumlu iş birliği ekibi arasında 410.000 € paylaştırılacak:

- Altın Ödül: 100.000 € (Her bir girişimci için 50.000 €)

- İki Gümüş Ödül: 50.000 € (Her bir girişimci için 25.000 €)

- Yedi Bronz Ödül: 30.000 € (Her bir girişimci için 15.000 €)

Başvuru Süreci

Başvurular 11 Mart 2025 Salı günü sona erecektir. Başvurmak isteyen ekipler, Stelios Hayırsever Vakfı’nın web sitesinden (www.steliosfoundation.com.cy) başvuru formunu indirerek [email protected] adresine e-posta yoluyla göndermelidir.

Kimler Başvurabilir? (Başvuru Kriterleri)

- Başvuru sahiplerinin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk iş insanları olması gerekmektedir.

- Şirketlerinin yıllık en az 10.000 € ciro yapıyor olması ve sahibine ek olarak en az bir çalışanı bulunması zorunludur.

- Başvurular, iki toplumda faaliyet gösteren ortak bir girişimin varlığını kanıtlayan belgelerle desteklenmelidir.

- Daha önce Stelios Ödülleri’ne başvurmuş veya kazanmış olanlar da tüm kriterleri sağladıkları takdirde yeniden başvurabilir.

Stelios Hayırsever Vakfı Hakkında

Kâr amacı gütmeyen Stelios Hayırsever Vakfı, Sir Stelios ve ailesinin yaşadığı ve çalıştığı ülkelerde (Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Monako ve Fransa) çeşitli hayır işlerine destek vermektedir.

Kıbrıs’taki önemli projeler arasında; İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri, Genç Girişimcilik Ödülleri ve ekonomik zorluklarla mücadele eden insanlara yiyecek sağlayan “Food from the Heart” (Kalpten Gelen Gıda) girişimi bulunmaktadır. Vakıf ayrıca, yardıma muhtaç gruplara, büyük afetlerden etkilenenlere, hayır kurumlarına ve üniversite öğrencilerine burs sağlayarak destek olmaktadır.