Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi Gençlik Politikaları ve Kongre Sekreteri Candoğan Özkan, yazılı açıklamasında, bu istatistiklerin, ülkede cinsel sağlık konusunda ciddi bilgi eksikliği olduğunu ve bu alanda bilimsel, kapsayıcı bir eğitime ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne serdiğine işaret etti.

Özkan, gençlerin geleceğini şekillendiren okulların, bireylerin bilinçli kararlar alması için en önemli alanlardan biri olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

“Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, korunma yöntemleri ve genel cinsel sağlık konularında yeterli bilgiye sahip olmamak, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Bu ihtiyacın en çarpıcı biçimde dile getirildiği alanlardan biri de III. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi olmuştur. Kongreye katılan gençler, toplumumuzda cinsellik konusunda yeterli eğitim ve bilginin bulunmadığını belirterek, uzmanlar tarafından hazırlanan bilimsel ve kapsayıcı bir cinsel sağlık eğitimine duyulan ihtiyacı vurgulamıştır. Benzer şekilde, Gençlik Federasyonunun Lise Öğrenci Konseyleri Buluşması’nda da liseli gençler, cinsel sağlık eğitiminin önemine dikkat çekmiş ve bunun yaygınlaştırılmasını talep etmiştir.

Konunun uzmanları tarafından farklı yaş gruplarına uygun hazırlanan bilimsel ve kapsayıcı bir cinsel sağlık eğitiminin okullarda yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Özkan, bu alanda sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti.

Özkan, "Gençlerin bilinçlenmesi için gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna duyururuz. Eğitim sistemimizin bu konuya duyarsız kalması, hem bireylerin hem de toplumun geleceği açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, ilgili yetkilileri ve eğitim kurumlarını acilen harekete geçmeye davet ediyoruz.” dedi.