Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Gençlik Şöleni" düzenliyor.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs Pazar günü Girne’de düzenlenecek Gençlik Şöleni, Girne Atatürk Anıtı ve Girne Limanı’nda gerçekleştirilecek.

- Kortej düzenlenecek

Etkinlik kapsamında, KKTC ve Türkiye’den gelen grupların katılımıyla 18 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de, eski Girne Belediyesi binasının yanındaki Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayarak Atatürk Anıtı’na kadar kortej yürüyüşü yapılacak. Kortejde Joker Brass Bando ekibi, halk dansları ve modern dans grupları yer alacak.

- Dans gösterileri Atatürk Anıtı önünde başlayacak

Kortejin Atatürk Anıtı önüne ulaşmasının ardından kurulacak sahnede; Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu, Bursa NAKEM Halk Dansları Topluluğu ve GAÜ Stage School ekipleri gösteri sunacak.

- Gençlik Orkestrası konser verecek

Gösterilerin ardından etkinlikler Girne Limanı’nda devam edecek. Saat 18.00’de Şef Ersin Kaşif yönetimindeki Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası konser verecek.

- Ana sahne gösterileri 19.30’da

Gençlik Şöleni kapsamındaki ana sahne gösterileri, saat 19.30’da Girne Limanı’ndaki Turizm Ofisi yakınında kurulan sahnede başlayacak.

Ana sahnede, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Dance Per Minute, GAÜ Stage School, Stage X, Bursa NAKEM Halk Dansları Topluluğu, 30+ Dance Group, Seyyah Dance Project, Variant Dance Ensemble ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu yer alacak.

- Gemini Twins sahne alacak

Gençlik Şöleni’nde bu yıl ilk defa Amerika ve Fransa başta olmak üzere birçok yetenek yarışmasında derece alan ve dünyanın önde gelen organizasyonlarında sahneye çıkan Gemini Twins izleyicilerle buluşacak.

-Ozanoğlu’ndan teşekkür

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tüm gençlerin coşkuyla kutladığını belirterek, Girne’de düzenlenecek Gençlik Şöleni’ne tüm halkı davet etti. Ozanoğlu, şölenin gerçekleşmesinde katkı koyan tüm dans ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.