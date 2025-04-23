Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 16 Nisan 2025 tarihinde bir haber sitesinde gençlerin Yedidalga Plajı’nda şişeleri gelişi güzel atmaları üzerine yapılan haberi ihbar kabul ederek harekete geçti.

“Yedidalga Plajında Şok Olay” başlıklı haber üzerine Polis ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri iş birliği halinde çalışarak, suçu işleyen kişilere ulaştı.

Polis ekipleriyle yapılan istişare sonucunda bahse konu kişilere Yedidalga Plajı’nda yarattıkları kirlilik, Çevre Koruma Dairesi personelleri gözetiminde temizlettirildi.