Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, altyapı çalışmalarını daha güçlü bir yapıya kavuşturmak amacıyla kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Farklı kulüplerde ve liglerde uzun yıllar görev yapan deneyimli antrenör Ozan Uzunoğlu (Bario), yeni dönemde başta U19 Takımı olmak üzere kulübün tüm altyapı kategorilerindeki kalecilerin eğitim ve gelişim süreçlerini yönetecek.

Kulüp yönetimi, modern antrenman teknikleriyle genç kalecilerin yeteneklerini geliştirmeyi ve altyapıdan A Takım seviyesine ulaşabilecek yeni oyuncular yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Larnaka Gençler Birliği, yaptığı açıklamada Ozan Uzunoğlu’na “Hoş geldin” diyerek yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Bu anlaşmayla birlikte kulüp, altyapıya verdiği önemi ve genç oyuncu gelişimine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bir kez daha gösterdi.