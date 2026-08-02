Süper Lig’de kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geride bırakan China Bazaar Gençlik Gücü yeni sezona “75 Yıllık Miras. Sonsuz mücadele.” sloganıyla hazırlanıyor. 7 Ağustos Cuma günü saat 15:45’te basınla buluşacak olan China Bazaar Gençlik Gücü kulübünden şu açıklama yapıldı: “China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak, 75. yılımıza girerken, köklü tarihimizden aldığımız güçle yeni hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Köklü tarihimizden, büyük camiamızdan ve her koşulda yanımızda olan taraftarımızdan aldığımız güçle, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Kulübümüzün gelecek vizyonunu, yeni sezon planlamasını ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla düzenleyeceğimiz basın toplantısında; teknik direktörümüz ve yönetim kurulumuzun değerlendirmeleriyle yeni sezona ilişkin çalışmalarımızı aktaracağız. Yeni sezonda hedefimiz; sahada mücadelemizle, tribünlerde birlik ruhumuzla ve camiamızın desteğiyle kulübümüzü yeniden başarıya taşımaktır.”