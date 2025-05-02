Genç piyanist Pelin Ece Acar Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde resital veriyor.

Kuzey Kıbrıs Kız İzci Örgütü yararına 5 Mayıs’ta sahneye çıkacak 12 ödül sahibi genç piyanist Acar, saat 20.00 de başlayacak resitalde F. Chopin - Polonaise Fantaisie op.61, M.Ravel - Gaspard de la Nuit, no.1 "Ondine", S.Rachmaninoff- Piano Sonata no.2 op.36 parçalarını çalacak.

Piyanoya henüz dört yaşında doğduğu ülke Özbekistan'da başlayan Pelin Ece Acar müzik eğitimine Ankara'da İpek Başar, Konya'da Kuzmin Vsevolod'la devam ettikten sonra 2015 yılında ailesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs'a yerleşti ve piyano eğitimine piyanist ve piyano eğitimcisi Rauf Kasimov'la devam etti.

Uluslararası pek çok ödül kazanan genç piyanistin başarıları 2021 de giriş sınavını üstün bir performansla kazandığı Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünde de devam etti. Konservatuvarda Piyanist Doc.Dr. Yuri Sayutkin'in öğrencisi olan Pelin Ece Acar 2024 yılında İş Bankasının Parlayan Yıldızlar seçmelerine katıldı ve jüri tarafından Parlayan Yıldız onayı aldı.

Pek çok konser ve etkinlikte sahne alan genç piyanist Haziran 2025 de konservatuvardan mezun olacak. Çok iyi derecede Türkçe, Rusça ve İngilizce bilen Pelin Ece Acar müzik eğitimine yurt dışında devam edecek. LHA