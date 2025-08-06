KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler, 2024 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre, 2024 yılında KKTC genelinde işsizlik oranı yüzde 4.9, istihdam oranı 50.5 oldu.

İstihdam edilenlerin, yüzde 34.8’ini kadınlar, yüzde 65.2’sini erkekler oluşturdu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 59.2 ile Girne’de, en düşük istihdam oranı yüzde 34.6 ile Lefke’de gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, KKTC genelinde toplam işsiz sayısı 9 bin 552, işsizlik oranı yüzde 4.9 olarak belirlendi. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 3.3, kadınlarda ise yüzde 7.8 olarak hesaplandı. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 16.9 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 50.5

Toplam istihdamın 185 bin 607 olduğu KKTC genelinde istihdam oranı yüzde 50.5 olarak hesaplandı. En yüksek istihdam oranı yüzde 59.2 ile Girne’de, en düşük istihdam oranı yüzde 34.6 ile Lefke’de gerçekleşti.

2024’de istihdam edilenlerin, yüzde 34.8’ini, 64 bin 611 kişiyle kadınlar oluşturdu. İstihdam edilen kadınların yüzde 89.3’ünün hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi.

Kadınların, yüzde 87.3’ünün ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 11.2’sinin kendi hesabına ve işveren, yüzde 1.5’inin ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı ortaya konuldu.

ERKEK İSTİHDAMI YÜZDE 65.2

2024’te istihdam edilenlerin yüzde 65.2’sini 120 bin 996 kişiyle erkekler oluşturdu. İstihdam edilen erkeklerin yüzde 73.2’sinin hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi.

Erkeklerin, yüzde 82.2’sinin ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 17.3’ünün kendi hesabına ve işveren, yüzde 0,6’sının ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı ortaya konuldu.

KAMUDA İSTİHDAM EDİLENLERİN ORANI YÜZDE 19.4

Anket sonuçlarına göre, kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 36 bin 86 olurken, toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı yüzde 19.4 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 8’İ HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNA KAYITLI DEĞİL

2024 Hanehalkı İşgücü Anketinde, istihdam edilenlerin yüzde 86.1’inin yaptığı işten dolayı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, yüzde 2.8’inin Emekli Fonu’na, yüzde 3.1’inin diğer Sosyal Güvenlik kurumlarına kayıtlı olarak çalıştığı belirlendi.

İstihdam edilenlerin yüzde 8’inin ise herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalıştığı ortaya konuldu. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan 14 bin 805 kişinin yüzde 72.2’sini erkekler oluşturdu.

SEKTÖRLERE GÖRE İSTİHDAM

2024 Hanehalkı İşgücü Anketinde istihdam edilenler, tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendi.

Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 4.9, sanayi sektörünün payı yüzde 7.1, inşaat sektörünün payı yüzde 9.2, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 78.8 oldu.

KKTC genelinde 9 bin 46 kişi tarım sektöründe istihdam edilirken, bunların yüzde 12.2’sini 1101 ücretsiz aile işçisi oluşturdu.

İSTİHDAM EDİLENLERİN EĞİTİM DURUMU

Anket sonuçlarında, KKTC genelinde istihdam edilenlerin yüzde 35.7’sini lise altı eğitim alanlar ile hiç eğitim almayanların oluşturduğu belirlendi.

İstihdam edilenlerin yüzde 34.3’ünü lise ve dengi okul, yüzde 3.8’ini iki veya üç yıllık yüksekokul, yüzde 23’ünü dört yıllık fakülte veya yüksekokul, yüzde 2.7’sini yüksek lisans (beş veya altı yıllık fakülteler dahil), yüzde 0.5’ini ise doktora mezunları oluşturdu.

İŞGÜCÜNE DAHİL OLMAYAN NÜFUS

2024 Hanehalkı İşgücü Anketinde, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 46.9’u 172 bin 290 kişiyle işgücüne dahil olmayanlar oldu.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde yüzde 29.1 ile eğitimine devam eden 50 bin 123 kişi, işgücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahip.

Bunu, yüzde 28.6 ile 49 bin 261 ev kadını, yüzde 23.8 ile 41 bin 35 emekli, yüzde 5.4 ile 13 bin 978 çalışamaz halde kişiler takip etti.