Pınarbaşı'nda önceki gün meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü, genç hemşire Rifat Gezici yaşamını yitirdi.

Kaza saat 18.00 sıralarında, Pınarbaşı'nda 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi.

63 yaşındaki İbrahim Tımbıl, yönetimindeki RA 928 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun güney kısmında bulunan ikametgahına dikkatsizse dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten süratli bir şekilde gelmekte olan 25 yaşındaki Rifat Gezici yönetimindeki ZJ 128 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ZJ 128 plakalı motosiklet sürücüsü Rifat Gezici kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazadan sonra Rifat Gezici'nin kullandığı Hayabusa marka motosikletin hız göstergesinin 180 km'de takılı kaldığı ortaya çıktı.

Kazada yaralanan RA 928 plakalı araç sürücüsü İbrahim Tımbıl ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Pınarbaşı’nda meydana gelen ölümle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı İbrahim Tımbıl dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis kazada her iki sürücünün de dikkatsiz olduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri ayrıca zanlıdan kan alınıp kanında alkol uyutucu veya uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti edileceğini söyledi. Polis, zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.