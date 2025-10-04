Lefkoşa'da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı Kemal Özkural dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da özel bir hastanede veznedar olarak görev yapmakta olan Lefkoşa'da sakin zanlının hastalardan aldığı paraları çaldığı gerekçesiyle 19 Eylül’de tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 13 gün ek süre alındığını, yapılan araştırmada 129’u zanlının şahsi banka kartlarıyla yapılmış 210 iptal işlemi olduğunu, iptaller sonucu 2 milyon 87 bin TL tutarındaki parayı çaldığının belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.