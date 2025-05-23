Gelener yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun dün bir televizyon programındaki, “Bakanlığımız döneminde 50 yılda yapılanın iki katını yaptık” açıklamasını, “kara mizah" olarak niteledi.

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını, ders kitaplarına dini ve cinsiyetçi müdahaleler yapıldığını, denetimsiz Kur’an kurslarıyla ilgili sendika başvurularının sümen altı edildiğini ileri süren Gelener, taşımacılığı sağlanan çocukların can güvenliğinin korunamadığını, mahkeme kararına rağmen öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin gasp edildiğini, haksız maaş kesintileri yapıldığını iddia etti.

Laik eğitime müdahale edilerek, Disiplin Tüzüğü’nün yayınlandığını ve toplumun kutuplaştırıldığını savunan Gelener, "öğrencilerin konteyner sınıflara hapsedildiğini, kalabalık sınıfların görmezden gelindiğini" belirtti.

Zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim hakkından mahrum edildiğini, Öğretmenler Yasası değişikliklerinin tek taraflı dayatıldığını öne süren Gelener, sendikalara düşmanlık edildiğini, öğretmenlere soruşturmalar açıldığını, geçici öğretmenlerin angarya çalıştırıldığını ve gerçeği söyleyenlerin görevden alındığını iddia etti. Süleyman Gelener, kamusal sorumluluk olan okul yapımının ise iş insanlarının hayırseverliğine havale edildiğini kaydetti.

Şimdi de Sınav Tüzüğü üzerinden yeni bir kriz yaratıldığını savunan Gelener, her yıl değişen sistemlerle öğretmen adaylarının mağdur edildiğini, kamu kaynaklarının israf edildiğini ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin hedef alındığını ileri sürdü.

“Eğitimde adalet ve eşitlik yerine keyfilik ve korku atmosferi yarattığınız bu dönemi ‘başarı’ diye sunmanızın kimseyi kandırması mümkün değildir” diyen Gelener, bu dönemin özetinin, “kamusal eğitime karşı sistematik saldırı ve kurumsal çöküş” olduğunu iddia etti.

İki katı iş değil, iki katı zarar olduğunu öne süren Gelener, şunları kaydetti:

“Tarih, bu dönemi öğretmenlerin onurlu direnişiyle; sizin ise 'çökerttiğiniz' kamusal eğitimle hatırlayacaktır. Bu eğitim sistemi sizin keyfi kararlarınızla değil, mücadele eden öğretmenleriyle ayakta durmaktadır. Unutmuşsanız, tekrar hatırlatırız. KTÖS gölge değil, ışığın kendisidir. Bu ışık, toplumu aydınlığa taşıyacaktır.”