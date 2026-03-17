İskele Belediyesi 15. Kültür&Sanat Günleri dün (16 Mart) akşam Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali ile devam etti. Çağdaş Müzik Derneği Sanat yönetmeni Ersin Tünay’ın KKTC’de ilk kez İskele’de sahneye taşıdığı müzikal, çok beğenildi. Kıbrıs Türk toplumunun göç hikayelerini, kültürel değerlerini ve toplumsal belleğini müzik, dans ve tiyatro estetiğiyle harmanlayan ekip, ayakta alkışlandı. İskele Belediyesi 15. Kültür Sanat Günleri yarın (18 Mart) akşam ise İskele Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleşecek Nenemin Mutfağı/Nostaljik Sunum ile devam edecek.



Çağdaş Müzik Derneği, müzikali ilk kez İskele’de sahneye taşıdı

İskele’de kültür ve sanat dolu günler tüm coşkusuyla devam ediyor. İskele Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Kültür & Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, sanatseverleri bir araya getiriyor. Dün (16 Mart) akşam sahnelenen “Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs” müzikali izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Çağdaş Müzik Derneği tarafından hazırlanan ve İskele Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde izleyiciyle buluşan müzikal, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasını sahne performanslarıyla geleceğe taşıdı.

Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali ayakta alkışlandı

Sanat yönetmeni Ersin Tünay’ın sahneye koyduğu müzikalde, sahnede sergilenen koreografiler ve dramatik anlatım izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sanatçılar performanslarıyla izleyiciyi hem duygusal hem de görsel bir yolculuğa çıkarırken, salondaki izleyiciler zaman zaman alkışlarla gösteriye eşlik etti. İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece ile Sanatçı Osman Alkaş’ın da izleyiciler arasında olduğu yoğun katılımlı gecede salonu dolduran sanatseverler, müzik, dans ve tiyatronun iç içe geçtiği etkileyici bir gösteri izledi. Kıbrıs Türk toplumunun göç hikayelerini, kültürel değerlerini ve toplumsal belleğini müzik, dans ve tiyatro estetiğiyle harmanlayan bir yapım olarak hazırlanan müzikal, Avustralya Sidney ve Melbourne’da da sahneye taşınmıştı.

Kadirağa: “Müzikalin dünyada birçok temsiliyetler yapacağına inanıyorum”

Biz kültür insanıyız, kültür elçileriyiz diyerek konuşmasına başlayan İskele Belediyesi Kültür&Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, ÇMD’nin sahneye taşıdığı Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikalinin aynı heyecanla ve başarıyla ülkemizin yanı sıra dünyanın bir çok noktada temsiliyetler yapacağına inandığını ifade etti. Ersin Tünay’ı da tebrik eden Kadirağa, Tünay’ın ve ekibinin başarısını da disiplinli çalışmaya bağladı. Kadirağa konuşmasının sonunda ise ÇMD Sanat Yönetmeni Ersin Tünay’a teşekkür plaketi taktim etti.

Tünay: “İnsanınıza ve kültürel değerlerinize sahip çıkın”

1987 yılında Özlem Kadirağa öncülüğündeki İskele Belediyesi Halk Dansları ekibinde işe başladığını belirten ÇMD Sanat Yönetmeni Ersin Tünay ise duygu yoğunluğu içerisinde oluğunu belirtti. İnsanınıza ve kültürel değerlerinize sahip çıkın diyen Tünay, dünyanın çok farklı bir yöne gittiğini ifade etti, esas olanın bu değerleri geleceğe taşımak olduğunun altını çizdi.

Gece: “gençleri ve çocukları bu ülkeye bağlamanın yolu kültürle mümkün”

Kültür ve Sanata değer veren İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez İskele’de sahneye taşınmasından duyduğu mutluluğu ifade eden İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece, çocukların, gençlerin ülkeye bağlanması gerektiğini, bunun da kültürle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

15. Kültür&Sanat günleri yarın nenemin mutfağı ile devam edecek

İskele Belediyesi 15. Kültür Sanat Günleri yarın (18 Mart) akşam ise İskele Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleşecek Nenemin Mutfağı/Nostaljik Sunum ile devam edecek. Saat 19’da başlayacak etkinlikte, geleneksel Kıbrıs yemekleri, canlı yapım ve tadım stantları eşliğinde halkla buluşturulacak.