Dördüncü Geleneksel Polis Halk Koşusu, yarın Lefkoşa’da yapılacak.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, her yıl Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, geleneksel olarak düzenlenen Polis Halk Koşusu Lefkoşa şehir içi güzergahında yapılacak.

Göğüs numarası dağıtımı; yarın 05.15-06.45 saatleri arasında, Polis Genel Müdürlüğü'nde olacak.

Etkinlik programı şöyle:

“6K yarışı start 07.00,

12K yarışı start 07.15,

1K Çocuk Koşusu Start 09.00,

Cimnastik Federasyonu Gösterisi 09.15

Narkotik Köpekleri Gösterisi 09.30

Ödül Töreni 09.45”