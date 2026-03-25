Girne’nin seçkin yaşam ve eğlence merkezlerinden Merit Park Hotel, bayram boyunca düzenlediği “Bayram Sokağı” etkinliği ile misafirlerine unutulmaz bir bayram atmosferi yaşattı. Renklerin, müziğin ve geleneksel değerlerin buluştuğu etkinlik, her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin içeriğiyle büyük beğeni topladı. Bayram Sokağı’nda sahne alan devlet sanatçılarından oluşan orkestra, güçlü performansı ve seçkin repertuvarıyla alana adeta açık hava konseri havası katarken, DJ performansları ile eğlence gün boyu kesintisiz sürdü. Müziğin ritmiyle canlanan sokak, misafirlerine bayram coşkusunu dolu dolu yaşattı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen tahta bacak gösterileri, geleneksel mobil kukla performansları ve Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerinden biri olan Hacivat-Karagöz gölge oyunu, Bayram Sokağı’na nostaljik ve kültürel bir derinlik kattı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği gösteriler, ailelere de keyifli ve anlamlı anlar yaşattı. Bayramın simgelerinden Maraş dondurması ise eğlenceli şovlarla sunularak hem görsel hem de lezzetli bir deneyime dönüştü. Sokak boyunca kurulan stantlarda yer alan birbirinden özel sokak lezzetleri ise ziyaretçilere bayramın ruhunu yansıtan zengin bir gastronomi şöleni sundu. Merit Park Hotel, Bayram Sokağı etkinliği ile sadece bir eğlence alanı değil; kültürün, müziğin, geleneksel sanatların ve lezzetin bir araya geldiği benzersiz bir deneyim sunarak bayram coşkusunu misafirleriyle buluşturdu.