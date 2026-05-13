Her sezon hazır giyimden aksesuara, ayakkabıdan çanta ve dekorasyona kadar uzanan geniş koleksiyonlarıyla moda severlerin beğenisini kazanan YARGICI, şimdi Girne’de kapılarını açıyor.

Kıbrıs’taki ilk mağazasını 2024 yılında Lefkoşa’da açan YARGICI, şimdi ikinci mağazasıyla Girne’de moda tutkunlarına benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Mobilya sektöründe hayata geçirdiği başarılı projelerin ardından yatırımlarıyla farklı sektörlerde de dikkat çeken iş insanı Amber C. Ciddi; Ciddi Mutfak, Ciddi Home ve tenis ile padel kortlarını bir araya getiren sosyal yaşam merkezi Club 2016’dan sonra şimdi de YARGICI’nın ikinci mağazasını Girne’ye kazandırıyor.

Yıllardır ülkesine yatırım yapmaya devam eden Amber C. Ciddi, sadece ticari yatırımlarla değil; yaşam kalitesini artıran, sosyal hayata değer katan ve şehirlere yeni bir dinamizm kazandıran projeleriyle de dikkat çekiyor.

YARGICI markasının “zamansızlık ve kaliteyi merkezine koyan felsefesinden etkilendiğini” belirten Amber C. Ciddi, Girne mağazasıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“YARGICI’nın doğal, sade ve zamansız duruşunun Kıbrıs’taki yaşam tarzıyla çok uyumlu olduğuna inanıyorum. İnsanların kendilerini iyi hissedecekleri, ilham alabilecekleri ve keyifle vakit geçirebilecekleri bir mağaza deneyimi yaratmak istedik. Ülkemize yatırım yapmaya, yeni markalar ve yeni yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğiz.”

Doğal, Zamansız, Şık

60’lar ve 70’lerin özgür ruhundan ilham alan YARGICI İlkbahar/Yaz 2026 Koleksiyonu; retro ve nostaljik dokunuşları modern tasarım anlayışıyla buluşturuyor.

Canlı desenler, yumuşak renk paletleri ve zamansız silüetler; koleksiyonun karakterini oluştururken, her parçaya eşlik eden rafine detaylar güçlü ve özgün bir stil sunuyor.

Şıklık, Konfor ve İlham Veren Bir Atmosfer

YARGICI Girne Mağazası; kadın ve erkek koleksiyonlarının yanı sıra aksesuar, çanta, ayakkabı ve dekorasyon ürünleriyle ziyaretçilerine bütünsel bir yaşam stili deneyimi sunuyor.

Doğal tonların, modern çizgilerin ve yalın estetiğin ön planda olduğu mağaza dekorasyonu ise YARGICI’nın sıcak ve ilham veren dünyasını Girne’ye taşıdı

Rahatlığı ve sadeliği merkeze alan tasarımlarıyla dikkat çeken marka, günlük yaşamın her anına uyum sağlayan zamansız parçalarıyla stil sahibi tüketicilerin yeni buluşma noktası olmayı hedefliyor.

YARGICI Girne Mağazası, 7 Mayıs itibarıyla moda severleri yeni sezon koleksiyonlarıyla buluşturmaya başladı...

YARGICI Lefkoşa (Dereboyu) ve Girne mağazaları, hafta içi 10:00 – 19:30, hafta sonu ise 10:00 – 20:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

