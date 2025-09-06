Durumu yerinde incelemek ve gözlemlemek amacıyla Ay.Demet-Metehan sınır kapısına muhabir yollayan Politis gazetesi, “Barikatlar: Geçiş Noktalarından Eziyet Noktalarına” başlığıyla manşetten verdiği haberi iç sayfadan “Kasıtlar, Barikatları İşe Yaramaz Hale Getirdi” şeklinde verdi.

Haberde, geçiş noktalarında, özellikle Ay.Demet-Metehan üzerinden kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye geçmeye çalışan Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların günlük olarak yaşadıkları sıkıntılardan bahsedilerek, saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalındığı belirtildi.

Kıbrıs sorununda, bulunduğu çamurdan çıkarılması için samimi ve yoğun çabaların sarf edilmesinin gerektiği bir dönemde, her iki tarafın liderliğinin tercihlerinin ortamı ağırlaştırdığını işaret edilen haberde, ülkenin yeniden birleşmesinin inşa edilebileceği en sağlam temeli oluşturan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki iletişim ve temasın engellendiğini savundu. Gazete, iki liderin yeni geçiş noktalarının açılması konusunda anlaşma sağlayamamasının ötesinde çeşitli kararlarıyla mevcut durumları da zorlaştırdıklarını belirtti.

Geçişlerdeki kontrollerde gevşemelerin sağlanması yerine Rum Yönetimi’nin yıllardır serbest dolaşan Kıbrıslı Türklerin KKTC kimliklerini kabul etmeme kararı aldığını, bunun da geçişlerde gecikmelere neden olduğunu kaydetti.

En fazla yoğunluğun, kuzeyden güneye geçişlerde yaşandığının gözlemlendiğini yazan gazete burada uzun kuyrukların oluştuğunu ve üç saate varan beklemelerin yaşandığına dikkat çekti.

Habere göre, Ay.Demet bölgesinde özellikle geçiş kapısına yakın yerlerde ikamet eden kişiler, günlük olarak yaşadıkları sıkıntıları aktararak, evlerine gitmeye bile zorlandıklarını ifade etti.

Gazete, görüşünü aldığı Lefkoşa’da ikamet eden Hasan isimli Kıbrıslı Türk'un uzun bekleyişler nedeniyle geçmeden önce iki-üç kez düşündüklerini belirterek, Kuzeyde geçiş noktasında dört kontrol noktası, güneyde ise iki, bazen bir kontrol noktası bulunduğuna dikkati çekti.

Geçişlerde yaşanan sıkıntıların, Kuzey’deki eski Rum mallarının kullanılması konusunda Rum Yönetimi tarafından yapılan tutuklamalar ve KKTC’de 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasıyla ilgili olup olmadığı sorusunun yöneltildiği bazı kişilerin yaşananları “misilleme” olarak gördüğü, bazılarının ise her iki konunun yaşananlarla ilgisi olmadığını görüşünü ortaya koyduğu belirtildi.

Habere göre, Ay. Demet geçiş noktasındaki GKRY polisleri ise, “KKTC kimlikli Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyla evli olup olmadığını kontrol etmek zorunda olduklarını ve bunun da zaman aldığını” döyledi.

Gazete polislerin ayrıca yaşadıkları eziyeti şikayet eden onlarca vatandaştan telefon aldığını da belirtti.